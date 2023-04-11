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Макрон подвергся критике за заявления после визита в Китай, дипломаты видят вред в вопросе Украины

Макрон подвергся критике за заявления после визита в Китай, дипломаты видят вред в вопросе Украины

Киев • УНН

 • 1460895 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике за то, что сказал, что Европе следует дистанцироваться от назревающей напряженности между США и Китаем из-за Тайваня и добиться собственной стратегической независимости во всем, от энергетики до обороны, сообщает The Financial Times, пишет УНН.

Детали

Дипломаты и законодатели в США, а также в Центральной и Восточной Европе раскритиковали Макрона за его мягкость по отношению к Пекину и тревожную критику США, особенно с учетом того, что Вашингтон был стойким сторонником Европы, когда она боролась с последствиями российского вторжения в Украину. Аналитики сочли эти комментарии особенно несвоевременными, поскольку Китай устроил крупномасштабные военные учения в Тайваньском проливе в ответ на визит лидера Тайваня в США на прошлой неделе.

Макрон дал интервью, опубликованное в воскресенье для Politico и Les Echos, после трехдневного государственного визита в Китай, во время которого сказал: «В наших интересах ускориться в вопросе о Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая».

Он также предупредил о «ловушке для Европы», если она «попадет в кризисы, которые не являются нашими», на фоне того, как она стремится стать более независимой в вопросах безопасности, обороны и экономики.

Антуан Бонда, специалист по Тайваню из Фонда стратегических исследований, французского аналитического центра, сказал, что проблематично то, что Макрон, по-видимому, подразумевает, что США виноваты в любой эскалации вокруг Тайваня не меньше, чем Пекин. Это поставило под сомнение позицию Франции и попытки ЕС занять более жесткую позицию в отношении Пекина.

Сенатор-республиканец Марко Рубио в видео, размещенном в Twitter, сказал, что интервью Макрона вызывает беспокойство. «Если Макрон говорит от имени всей Европы, а их позиция сейчас такова, что они не собираются выбирать чью-то сторону между США и Китаем из-за Тайваня, может быть, тогда и нам не следует принимать чью-то сторону... и (пусть) занимаются Украиной», - сказал Рубио.

Белый дом в понедельник преуменьшил полемику, заявив, что у США «потрясающие двусторонние отношения» с Францией.

Два высокопоставленных дипломата ЕС заявили, что «комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США и затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину», пишет издание.

«Это не победа ни для кого, - сказал один из дипломатов. - Кроме Си».

Литовский депутат Довиле Шакалене обвинила Макрона в «геополитической слепоте» и действиях, «противоречащих стратегическим интересам ЕС и НАТО». Многие бывшие коммунистические страны Восточной Европы отождествляют себя с позицией Тайваня, потому что видят параллель между действиями Пекина против острова и угрозой, которую россия представляет для бывших советских республик, отмечает издание.

Французский дипломатический источник защищал интервью Макрона как повторение давней позиции о необходимости того, чтобы Европа продвигала свою собственную стратегическую автономию, и подчеркнул, что позиция Франции в отношении Тайваня не изменилась.

«Макрон и Байден говорили перед поездкой, так что вы можете себе представить, что они обсуждали Китай. Цель поездки Макрона состояла в том, чтобы взаимодействовать с Китаем по многим вопросам, - сказал источник. - Формирование независимой внешней политики уже давно является позицией Франции со времен генерала (Шарля) де Голля и даже раньше».

Напомним

В прошлом президент Франции подвергался резкой критике из-за россии, заявив, что москва не должна быть «унижена» ни в каком мирном соглашении по окончанию войны рф против Украины, и настаивая на гарантиях безопасности для москвы в рамках переговоров о прекращении войны.

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