Протестувальники підпалили один із улюблених ресторанів Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Протестувальники влаштували пожежу в одному з улюблених ресторанів президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі під час сутичок з поліцією. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Персонал La Rotonde у районі Монпарнас міста був змушений загасити полум'я на навісі ресторану, де Макрон влаштував вечірку на честь перемоги під час своєї успішної кампанії 2017 року.
Причиною займання стала кинута на тканинний навіс сигнальна ракета.
Червоні велюрові дивани та м'яке освітлення La Rotonde, який колись часто відвідував Пікассо, тривалий час були фаворитом Макрона та його дружини Бріжит. Колишній інвестиційний банкір проводив там стратегічні наради, готуючи свою кандидатуру на пост президента у 2017 році, і, як відомо, обідав там зі своєю дружиною з того часу, як завоював владу.
Ресторан вже зазнав нападів через його зв'язок із 45-річним президентом.
У 2020 році під час запеклих антиурядових протестів так званих "жовтих жилетів" внаслідок підпалу вхід до ресторану було пошкоджено.
Доповнення
Уряд Франції повідомляє, що 111 людей було затримано і 154 поліцейських отримали поранення під час сьогоднішніх демонстрацій по всій країні. Поліція повідомляє, що під час акції протесту в Парижі було затримано 31 особу, 77 офіцерів отримали поранення, 13 з яких було доставлено до лікарні.
За оцінками профспілки CGT, цього четверга по всій Франції протестували проти пенсійної реформи 2 мільйони людей.
#Paris, charge, coup de pied, matraquage, interpellations et gazage par la BRAV-M, la situation est confuse Place d’Italie. #manif6avril#Reformesdesretraites#France#greve6avril#manifestation6avril#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/LBMleKMS1e— Jules Ravel (@JulesRavel1) April 6, 2023