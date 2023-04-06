Протестующие подожгли один из любимых ресторанов Макрона

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона в Париже во время столкновений с полицией. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Персонал La Rotonde в районе Монпарнас города был вынужден потушить пламя на навесе ресторана, где Макрон устроил вечеринку в честь победы во время своей успешной кампании 2017 года.

Причиной возгорания стала брошенная на тканевый навес сигнальная ракета.

Красные велюровые диваны и мягкое освещение La Rotonde, который когда-то часто посещал Пикассо, долгое время были фаворитом Макрона и его жены Брижит. Бывший инвестиционный банкир проводил там стратегические совещания, готовя свою кандидатуру на пост президента в 2017 году, и, как известно, обедал там со своей женой с тех пор, как завоевал власть.

Ресторан уже подвергался нападениям из-за его связи с 45-летним президентом.

В 2020 году во время ожесточенных антиправительственных протестов так называемых "желтых жилетов" в результате поджога вход в ресторан был поврежден.

Дополнение

Правительство Франции сообщает, что 111 человек были задержаны и 154 полицейских получили ранения во время сегодняшних демонстраций по всей стране. Полиция сообщает, что во время акции протеста в Париже был задержан 31 человек, 77 офицеров получили ранения, 13 из которых были доставлены в больницу.

По оценкам профсоюза CGT, в этот четверг по всей Франции протестовали против пенсионной реформы 2 миллиона человек.

#Paris, charge, coup de pied, matraquage, interpellations et gazage par la BRAV-M, la situation est confuse Place d’Italie. #manif6avril#Reformesdesretraites#France#greve6avril#manifestation6avril#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/LBMleKMS1e

— Jules Ravel (@JulesRavel1) April 6, 2023

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