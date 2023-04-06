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Францію охопили нові протести та страйки проти пенсійної реформи

Францію охопили нові протести та страйки проти пенсійної реформи

Київ • УНН

 • 735213 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Протестувальники порушили рух транспортних засобів у головному аеропорту Парижа, а поліція застосувала хмари сльозогінного газу в інших французьких містах. В четвер тисячі людей пройшли маршем у рамках нового раунду страйків та загальнонаціональних демонстрацій, прагнучи змусити президента Еммануеля Макрона відмовитися від пенсійної реформи, пише УНН.

Деталі

За даними газети Le Parisien, паризька поліція наразі провела перевірки понад 1330 осіб, щоб запобігти проникненню на демонстрацію схильних до насильства груп. Газета повідомила, що під час перевірок було затримано вісім осіб.

Страйкуючі залізничники увірвалися сьогодні до будівлі, де розміщується компанія Blackrock, у центрі Парижа. За словами протестувальника, з яким розмовляв Reuters, будівля зазнала нападу через діяльність приватного пенсійного фонду.

Раніше сьогодні страйкуючі залізничники штурмували колишню штаб-квартиру банку Credit Lyonnais у центрі Парижа, запускаючи димові шашки.

AFP повідомляє про зіткнення між протестувальниками та поліцією у містах Франції, включаючи Нант та Ренн.

Очікується, що у четвер сотні тисяч людей вийдуть на вулиці. Очікується, що страйки вплинуть на транспорт, освіту, охорону здоров'я та енергетику, причому брак бензину особливо вдарить по Парижу.

Premiers usages de gaz lacrymogène à #Rennes pour disperser les manifestations. La place de la République devient vite irrespirable. pic.twitter.com/bBldmSeQsM

— France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 6, 2023

A coup de lacrymo et grenade de désencerclement, les forces de l'ordre ont repoussé les manifestants sur le pont Anne de Bretagne#Nantes #ReformeDesRetraites #greve6avril #manif6avril pic.twitter.com/n1JZB56unb

— Martin Hernot (@MartinHernot) April 6, 2023

Контекст

Страйки відбуваються на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, між профспілками і урядом. У середу представники профспілок зустрілися з прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн для обговорення, яке профспілки назвали «невдалим».

Президент Еммануель Макрон перебуває з державним візитом у Китаї до суботи. Його офіс відкинув відповідальність за провал переговорів і поклав провину на профспілки, особливо на помірну CFDT, які, за його словами, не хотіли йти на компроміс з урядом.

Громадський гнів ще більше спалахнув після того, як прем'єр-міністр Елізабет Борн використала статтю 49.3, відому як «ядерний варіант», для проведення пенсійної реформи через парламент без голосування 16 березня, що викликало загальний гнів. Через кілька днів уряд ледве пережив два вотуми недовіри.

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на тому, що запропоновані зміни, у тому числі підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, необхідні для реформування системи.

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