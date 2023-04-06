Францию охватили новые протесты и забастовки против пенсионной реформы

Детали

По данным газеты Le Parisien, парижская полиция в настоящее время провела проверки более 1330 человек, чтобы предотвратить проникновение на демонстрацию склонных к насилию групп. Газета сообщила, что во время проверок были задержаны восемь человек.

Бастующие железнодорожники ворвались сегодня в здание, где размещается компания Blackrock, в центре Парижа. По словам протестующего, с которым разговаривал Reuters, здание подверглось нападению из-за деятельности частного пенсионного фонда.

Ранее сегодня бастующие железнодорожники штурмовали бывшую штаб-квартиру банка Credit Lyonnais в центре Парижа, запуская дымовые шашки.

AFP сообщает о столкновениях между протестующими и полицией в городах Франции, включая Нант и Ренн.

Ожидается, что в четверг сотни тысяч людей выйдут на улицы. Забастовки повлияют на транспорт, образование, здравоохранение и энергетику, причем нехватка бензина особенно ударит по Парижу.

Premiers usages de gaz lacrymogène à #Rennes pour disperser les manifestations. La place de la République devient vite irrespirable. pic.twitter.com/bBldmSeQsM

A coup de lacrymo et grenade de désencerclement, les forces de l'ordre ont repoussé les manifestants sur le pont Anne de Bretagne#Nantes #ReformeDesRetraites #greve6avril #manif6avril pic.twitter.com/n1JZB56unb

Контекст

Забастовки происходят на фоне зашедших в тупик переговоров между профсоюзами и правительством. В среду представители профсоюзов встретились с премьер-министром Франции Элизабет Борн для обсуждения, которое профсоюзы назвали «неудачным».

Президент Эммануэль Макрон находится с государственным визитом в Китае до субботы. Его офис отверг ответственность за провал переговоров и возложил вину на профсоюзы, особенно на умеренную CFDT, которые, по его словам, не хотели идти на компромисс с правительством.

Общественный гнев еще больше вспыхнул после того, как премьер-министр Элизабет Борн использовала статью 49.3, известную как «ядерный вариант», для проведения пенсионной реформы через парламент без голосования 16 марта, что вызвало всеобщий гнев. Через несколько дней правительство едва пережило два вотума недоверия.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что предложенные изменения, в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, необходимы для реформирования системы.