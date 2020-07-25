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Протесты в США: суд отказался запретить применение в Портленде сил федеральных ведомств

Протесты в США: суд отказался запретить применение в Портленде сил федеральных ведомств

Киев  •  УНН

 • 13362 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Суд в США отказался запретить сотрудникам федеральных силовых ведомств осуществлять задержание протестующих в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщил в пятницу агентство Associated Press (АP), передает УНН.

По его информации, соответствующую исковую жалобу в федеральный окружной суд по округу Орегон подала ранее генеральный прокур одноименного штата Эллен Розенблум. Она настаивала на том, что суд должен ввести временный запрет на применение в городе федеральных сил, объясняя это тем, что в результате их действий могут пострадать люди.

Судья Майкл Мосман отказался дать ход делу на основании того, что истцы в данном случае не обладают достаточными полномочиями для того, чтобы обращаться в суд от имени жителей штата. По информации АP, он указал, что прокуратура не может представлять интересы граждан, так как опасения возможных последствий задержаний в будущем не является достаточным основанием для введения запрета на применение в городе сил федеральных ведомств.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может задействовать масштабные активы федеральных правоохранительных органов для борьбы с протестующими в городах, где у власти находятся демократы. Он отмечал, что федеральные силы уже были направлены в Портленд и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.

Массовые антирасистские протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо сотрудников-участников полицейской операции были освобождены, им предъявлены обвинения. Для установления порядка в местные правоохранительные органы подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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