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Протести у США: губернатор Джорджії повторно ввів Національну гвардію до Атланти

Київ • УНН

 • 28340 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп ввів режим надзвичайної ситуації і мобілізував бійців Національної гвардії для встановлення порядку в столиці штату місті Атланта. Заяву про це опубліковано в понеділок на сайті губернатора, пише УНН з посиланням також на головну газету міста The Atlanta Journal-Constitution.

Згідно з поширеними даними, в місті буде задіяна щонайменше тисяча бійців Нацгвардії. За словами губернатора, на такі заходи влада змушена була піти після того, як в ході заворушень в минулі вихідні дні, на які припав День незалежності США (4 липня), в результаті стрілянини постраждали не менше 30 осіб, з яких п’ятеро загинули.

“Беззаконня в столиці нашого штату має бути припинено, необхідно встановити порядок, — вказав Кемп. — Я оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації тому, що безпека наших громадян має для нас першорядне значення”.

Раніше Кемп застосував в Атланті сили Нацгвардії в кінці травня після того, як у багатьох американських штатах спалахнули протести, викликані смертю в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Заворушення загострилися в Джорджії після того, як 12 червня в Атланті поліцейський Гаррет Ролф при затриманні вистрілив в афроамериканця Рейшарда Брукса. Брукс чинив опір поліцейським, відняв у правоохоронців електрошокер і, тікаючи, імовірно, спробував застосувати його проти правоохоронців. Брукс був госпіталізований, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Enough with the tough talk. We must protect the lives and livelihoods of all Georgians. #gapol https://t.co/VYpENqoKMQ

— Brian Kemp (@BrianKempGA) July 7, 2020

Ролф був звільнений з поліції міста, його напарник Девін Броснон, який також брав участь у затриманні афроамериканця, відсторонений від оперативної роботи. Ролфа, як очікується, будуть пред’явлені звинувачення у вбивстві, Броснону — в нападі на Брукса і інших злочинах. Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс в зв’язку з інцидентом пішла у відставку.

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