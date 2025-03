Протести у США: губернатор Джорджії повторно ввів Національну гвардію до Атланти

Згідно з поширеними даними, в місті буде задіяна щонайменше тисяча бійців Нацгвардії. За словами губернатора, на такі заходи влада змушена була піти після того, як в ході заворушень в минулі вихідні дні, на які припав День незалежності США (4 липня), в результаті стрілянини постраждали не менше 30 осіб, з яких п’ятеро загинули.

“Беззаконня в столиці нашого штату має бути припинено, необхідно встановити порядок, — вказав Кемп. — Я оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації тому, що безпека наших громадян має для нас першорядне значення”.

Раніше Кемп застосував в Атланті сили Нацгвардії в кінці травня після того, як у багатьох американських штатах спалахнули протести, викликані смертю в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Заворушення загострилися в Джорджії після того, як 12 червня в Атланті поліцейський Гаррет Ролф при затриманні вистрілив в афроамериканця Рейшарда Брукса. Брукс чинив опір поліцейським, відняв у правоохоронців електрошокер і, тікаючи, імовірно, спробував застосувати його проти правоохоронців. Брукс був госпіталізований, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Ролф був звільнений з поліції міста, його напарник Девін Броснон, який також брав участь у затриманні афроамериканця, відсторонений від оперативної роботи. Ролфа, як очікується, будуть пред’явлені звинувачення у вбивстві, Броснону — в нападі на Брукса і інших злочинах. Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс в зв’язку з інцидентом пішла у відставку.