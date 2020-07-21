Трамп наполягає на залученні федеральних сил для придушення заворушень у США

“Ми задіємо правоохоронні органи, — заявив Трамп, розмовляючи з журналістами в Білому домі — Ми не можемо допустити, щоб це відбувалося з містами”.

Трамп згадав Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію, Детройт, Балтімор і Окленд, штат Каліфорнія, як можливі місця для відправки федеральних сил, зазначивши, що мери багатьох з цих міст є “ліберальними демократами”. Мер Чикаго Лорі Лайтфут нерідко критикує Трампа у Twitter.

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Тим часом місцева влада в Орегоні, а також члени Конгресу закликали Трампа відсторонити співробітників Департаменту внутрішньої безпеки від регулювання ситуації у Портленді.

Трамп високо оцінив їх роботу.

“Вони були там три дні, і вони дійсно виконали фантастичну роботу за дуже короткий проміжок часу, без проблем, — сказав Трамп. — Вони затримують багато людей і садять в тюрму лідерів. Це анархісти”.

На позицію Трампа критично відреагували у Демократичній партії США.

“У Портленді, федеральні офіцери без опізнавальних знаків, діють як таємна поліція, перешкоджаючи протестувальникам, порушуючи їх конституційні права — і тепер Трамп хоче використати цю авторитарну схему для подальшого насильства. Ми не можемо цього дозволити”, — заявила впливова сенаторка-демократка Елізабет Воррен, колишня кандидатка у президенти США.

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Минулого тижня федеральна влада почала придушувати протести в Портленді, використовуючи сльозогінний газ і затримуючи деяких активістів без пояснення причин. Незважаючи на протести з приводу цієї тактики, представники Міністерства внутрішньої безпеки в понеділок заявили, що не відступлять і не стануть приносити вибачень.

“Вони не знають, які повноваження та відповідальність має Міністерство внутрішньої безпеки. Ми захищаємо понад 9 000 федеральних будівель по країні. Ми робили це 10 років тому, за довго до того, як розпочались ці громадянські заворушення, і ми будемо продовжувати це робити. Мені не потрібні запрошення від штатів, мерів, губернаторів штатів, щоб виконувати нашу роботу. Ми будемо її виконувати, подобається їм наша присутність, чи ні. Це наша відповідальність”, — заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чад Вульф.

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Вульф також наголосив, що його відомство прагне працювати із місцевою владою і має чудові відносини із " більшістю місцевих правоохоронців“.

“На жаль, деякі громади хочуть плодити це середовище, яке сприяє такому беззаконню”, — заявив чиновник.