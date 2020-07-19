Вибори в США: Трамп відстає від Байдена на кілька пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа за популярністю, про що свідчать відразу кілька опитувань, результати яких сьогодні опублікували в США, передає УНН.
Так, згідно з новим спільним опитуванням Washington Post і ABC News, Байден лідирує на 15 процентних пунктів у порівнянні з президентом Трампом в боротьбі за Білий дім.
Опитування показало, що 55% зареєстрованих виборців заявили, що проголосували б за колишнього віце-президента, якби вибори у 2020 році були проведені сьогодні, а 40% заявили, що підтримають Трампа.
Крім того, згідно з опитуванням, лише 39% американців кажуть, що схвалюють діяльність Трампа на посаді, в той час як 57% сказали, що вони не схвалюють це. У березні рейтинг схвалення Трампа склав 48%.
Відзначається, що більшість респондентів заявили, що довіряють Байдену більше, ніж Трампу в питанні боротьби зі спалахом коронавірусу, злочинністю, безпекою та міжрасовими відносинами в США. Єдина категорія, де Трамп набрав більше голосів, ніж Байден, була економіка.
Інше опитування, проведене на замовлення телеканалу Fox News, також показало, що Байден лідирує, хоча не так істотно.
Згідно з опитуванням, 49% респондентів готові голосувати за обрання Байдена на пост президента США, в той час як 41% - за переобрання Трампа на другий термін.
Як повідомляв УНН, реп-виконавець Каньє Уест, що реєструється кандидатом у президенти США в виборчої комісії штату Оклахома, планує провести перший захід в рамках своєї передвиборчої кампанії в штаті Південна Кароліна.