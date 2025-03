Президентские выборы в США: рэпер Канье Уэст планирует провести первое предвыборное мероприятие

По ее информации, мероприятие состоится в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон с участием предварительно зарегистрированных гостей. Отмечается, что все участники будут обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Издание напомнило, что ранее в субботу Уэст на своей странице в Twitter опубликовал запись с призывом поставить подпись для включения его имени в бюллетени на выборах. “Всем привет, пожалуйста, подпишите, чтобы меня внесли в бюллетень в Южной Каролине в какой-нибудь из этих (перечисленных в прикрепленном изображении) локаций. Вы также можете подписать на сайте”, — написал исполнитель.

О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей. 15 июля избирком штата Оклахома обнародовал данные, свидетельствующие о том, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm

— ye (@kanyewest) July 18, 2020

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев — действующий глава государства Дональд Трамп.