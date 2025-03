Президентські вибори у США: репер Каньє Вест планує провести перший передвиборний захід

За її інформацією, захід відбудеться в центрі Exquis в місті Норт-Чарлстон за участю попередньо зареєстрованих гостей. Відзначається, що всі учасники будуть зобов’язані носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Видання нагадало, що раніше в суботу Вест на своїй сторінці в Twitter опублікував запис із закликом поставити підпис для включення його імені в бюлетені на виборах. “Всім привіт, будь ласка, підпишіть, щоб мене внесли в бюлетень в Південній Кароліні в який-небудь з цих (перерахованих в прикріпленому зображенні) локацій. Ви також можете підписати на сайті”, — написав виконавець.

Про намір виконавця балотуватися в президенти США стало відомо 4 липня. Веста відразу ж підтримав глава американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск. Проте багато експертів сумніваються в політичному успіху репера, оскільки він пізно вступив в президентську гонку: в ряді штатів закінчився термін, коли незалежний кандидат міг зібрати необхідну для участі у виборах кількість підписів виборців. 15 липня виборчком штату Оклахома оприлюднив дані, які свідчать про те, що Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the website https://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm

— ye (@kanyewest) July 18, 2020

59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент країни Джозеф Байден, від республіканців — діючий глава держави Дональд Трамп.