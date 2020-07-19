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Выборы в США: Трамп отстает от Байдена на несколько пунктов

Выборы в США: Трамп отстает от Байдена на несколько пунктов

Киев  •  УНН

 • 37779 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности, о чем свидетельствуют сразу несколько опросов, результаты которых сегодня опубликовали в США, передает УНН.

Так, согласно с новым совместным опросом Washington Post и ABC News, Байден лидирует на 15 процентных пунктов по сравнению с президентом Трампом в борьбе за Белый дом.

Опрос показал, что 55% зарегистрированных избирателей заявили, что проголосовали бы за бывшего вице-президента, если бы выборы в 2020 году были проведены сегодня, а 40% заявили, что поддержат Трампа.

Кроме того, согласно опросу, лишь 39% американцев говорят, что одобряют деятельность Трампа в должности, в то время как 57% сказали, что они не одобряют это. В марте рейтинг одобрения Трампа составил 48%.

Отмечается, что большинство респондентов заявили, что доверяют Байдену больше, чем Трампу в вопросе борьбы со вспышкой коронавируса, преступностью, безопасностью и межрасовыми отношениями в США. Единственная категория, где Трамп набрал больше голосов, чем Байден, была экономика.

Другой опрос, проведенный по заказу телеканала Fox News, также показал, что Байден лидирует, хотя не так существенно.

Согласно опросу, 49% респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, в то время как 41% - за переизбрание Трампа на второй срок.

Как сообщал УНН, рэп-исполнитель Канье Уэст, который регистрируется кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, планирует провести первое мероприятие в рамках своей предвыборной кампании в штате Южная Каролина.

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