Каньє Вест провів свій перший "передвиборний мітинг": цитував Біблію, лаявся та плакав

Вест був одягнений в бронежилет з написом “Security”, з виголеним на потилиці числом 2020 року, без маски і спілкувався з невеликого узвишшя, яке дозволяло йому бути вище публіки, що стояла близько до нього, не дотримуючись рекомендованої соціальної дистанції. Захід проходив у Південній Кароліні, на ньому були присутні близько 200 осіб.

“Я був в стані (президента США Дональда) Трампа чотири роки. Я поясню. Демократам плювати на чорних... Політики, Америка, Трамп, Байден або Каньє Вест не можуть звільнити нас. Єдине, що може дати нам свободу, це слідування заповітам, які були дані нам заради Землі обітованої”, — сказав музикант.

Він попросив не вважати, що його поява на політичній арені — це просто спроба відтягнути у демократів голоси афроамериканців. Під час свого виступу Вест часто не соромився у виразах.

“Ми всі рівні перед Господом. Іноді людьми керують демони, іноді людьми керує довкілля, в якому ми знаходимося. Але ми усі люди Божі... Немає поганих, ні хороших, ні червоних або синіх (кольори Республіканської і Демократичної партій). Ось, чому моє волосся сьогодні бузкове”, — продовжував Вест, звертаючись до аудиторії.

Він висловив думку, що немає такої речі як нелегальна імміграція, тому що ці люди, за його словами, працюють і підтримують США, а тому їм потрібно дати можливість бути вільними.

Потім музикант зі сміхом і жартами в особах розповів, як його дівчина і майбутня дружина Кім Кардашьян повідомила йому про свою вагітність і як було прийнято рішення зберегти дитину. Це навело його на спогади про власну долю.

“Мене врятувала моя мама. Мій батько хотів, щоб був аборт. Моя мати врятувала мені життя. Не було б Каньє Веста, тому що мій батько був дуже зайнятий”, — на цих словах репер заплакав (мати виконавця померла в 2007 році у результаті ускладнень після пластичної операції).

Йому потрібен був якийсь час і голоси підтримки із залу, щоб прийти в себе і почати критикувати аборти, при цьому виступаючи за їх легалізацію і періодично вступаючи в дискусію з гостями. На думку Веста, тим, хто народжує, треба надавати матеріальну підтримку: “Кожній, у кого народжується дитина, — мільйон доларів”.

“У мене немає фінансування для цього, але у мене є платформа, щоб висунути ідею”, — додав кандидат у президенти.

Вест також висловився на користь потужного збройного потенціалу країни. “Якщо прийдуть інші країни, а у вас не буде зброї, що, по-вашому, буде? Вас поневолять!”, — пояснив він.

Під кінець йому довелося попросити вивести із залу одного незадоволеного гостя, а закінчив Вест захід проханням до публіки оцінити його виступ як “дуже добре” або “дуже погане”. Після пари протилежних вигуків із залу він тут же попрощався і втік за лаштунки.

Вест заявляв, що має намір брати участь в гонці за президентське крісло як незалежний кандидат, тому що від республіканців вже висувається нинішній глава країни Дональд Трамп.