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Канье Уэст провел свой первый "предвыборный митинг": цитировал Библию, ругался и плакал

Канье Уэст провел свой первый "предвыборный митинг": цитировал Библию, ругался и плакал

Киев  •  УНН

 • 16285 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Рэпер Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США шутил про коронавирус, ругался, плакал от воспоминаний и цитировал Библию, его часовое общение с собравшимися транслировалось в Youtube, передает УНН со ссылкой также на Fox News.

Уэст был одет в бронежилет с надписью “Security”, с выбритым на затылке числом 2020, без маски и общался с небольшого возвышения, которое позволяло ему быть выше публики, стоявшей близко к нему, не соблюдая рекомендованную социальную дистанцию. Мероприятие проходило в Южной Каролине, на нем присутствовали около 200 человек.

“Я был в стане (президента США Дональда) Трампа четыре года. Я объясню. Демократам плевать на черных... Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной”, — сказал музыкант.

Он попросил не считать, что его появление на политической арене — это просто попытка оттянуть у демократов голоса афроамериканцев. Во время своего выступления Уэст часто не стеснялся в выражениях.

“Мы все равны в глазах Господа. Иногда людьми управляют демоны, иногда людьми управляет окружающая среда, в которой мы находимся. Но мы все люди Божии... Нет плохих, нет хороших, нет красных или синих (цвета Республиканской и Демократической партий). Вот, почему мои волосы сегодня сиреневые”, — продолжал Уэст, обращаясь к аудитории.

Он высказал мнение, что нет такой вещи как нелегальная иммиграция, потому что эти люди, по его словам, работают и поддерживают США, а потому им нужно дать возможность быть свободными.

Потом музыкант со смехом и шутками в лицах рассказал, как его девушка и будущая жена Ким Кардашьян сообщила ему о своей беременности и как было принято решение сохранить ребенка. Это навело его на воспоминания о собственной судьбе.

“Меня спасла моя мама. Мой отец хотел, чтобы был аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят”, — на этих словах рэпер заплакал (мать исполнителя умерла в 2007 году в результате осложнений после пластической операции).

Ему потребовалось некоторое время и голоса поддержки из зала, чтобы прийти в себя и начать критиковать аборты, при этом выступая за их легализацию и периодически вступая в дискуссию с гостями. По мнению Уэста, тем, кто рожает, надо оказывать материальную поддержку: “Каждой, у кого рождается ребенок, — миллион долларов”.

“У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею”, — добавил кандидат в президенты.

Уэст также высказался в пользу мощного оружейного потенциала страны. “Если придут другие страны, а у вас не будет оружия, что, по-вашему, будет? Вас поработят!”, — пояснил он.

Под конец ему пришлось попросить вывести из зала одного недовольного гостя, а закончил Уэст мероприятие просьбой к публике оценить его выступление как “очень хорошее” или “очень плохое”. После пары противоположных выкриков из зала он тут же попрощался и убежал за кулисы.

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

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