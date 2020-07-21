Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления беспорядков в США

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100231 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113686 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144749 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114489 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137830 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103423 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102746 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105016 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102255 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

4 марта, 21:31 • 31692 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 36829 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 60458 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 40059 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 50429 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 110451 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 144746 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 137829 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 389789 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 340300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 75648 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106669 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134921 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 212025 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238634 просмотра
Актуальное
Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления беспорядков в США

Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления беспорядков в США

Киев  •  УНН

 • 13165 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует направить сотрудников правоохранительных органов в некоторые крупные города США. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“Мы задействуем правоохранительные органы, — заявил Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме — Мы не можем допустить, чтобы это происходило с городами”.

Трамп вспомнил Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор и Окленд, штат Калифорния, как возможные места для отправки федеральных сил, отметив, что мэры многих из этих городов являются “либеральными демократами”. Мэр Чикаго Лори Лайтфут нередко критикует Трампа в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канье Уэст провел свой первый “предвыборный митинг”: цитировал Библию, ругался и плакал

Между тем местные власти в Орегоне, а также члены Конгресса призвали Трампа отстранить сотрудников Департамента внутренней безопасности от регулирования ситуации в Портленде.

Трамп высоко оценил их работу.

“Они были там три дня, и они действительно проделали фантастическую работу за очень короткий промежуток времени, без проблем, — сказал Трамп. — Они задерживают много людей и сажают в тюрьму лидеров. Это анархисты”.

На позицию Трампа критически отреагировали в Демократической партии США.

“В Портленде, федеральные офицеры без опознавательных знаков, действуют как тайная полиция, препятствуя протестующим, нарушая их конституционные права — и теперь Трамп хочет использовать эту авторитарную схему для дальнейшего насилия. Мы не можем этого позволить”, — заявила влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен, бывшая кандидат в президенты США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конгрессе США требуют расследовать применение силы полицией во время массовых беспорядков в Портленде

На прошлой неделе федеральная власть начала подавлять протесты в Портленде, используя слезоточивый газ и задерживая некоторых активистов без объяснения причин. Несмотря на протесты по поводу этой тактики, представители Министерства внутренней безопасности в понедельник заявили, что не отступят и не станут приносить извинений.

“Они не знают, какие полномочия и ответственность имеет Министерство внутренней безопасности. Мы защищаем более 9 тыс. федеральных зданий по стране. Мы делали это 10 лет назад, задолго до того, как начались эти гражданские беспорядки, и мы будем продолжать это делать. Мне не нужны приглашения от штатов, мэров, губернаторов штатов, чтобы выполнять нашу работу. Мы будем ее выполнять, нравится им наше присутствие или нет. Это наша ответственность”, — заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: Трамп отстает от Байдена на несколько пунктов

Вульф также отметил, что его ведомство стремится работать с местными властями и имеет прекрасные отношения с “большинством местных правоохранителей”.

“К сожалению, некоторые общины хотят плодить это среду, которая способствует такому беззаконию”, — заявил чиновник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы