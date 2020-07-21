Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления беспорядков в США

“Мы задействуем правоохранительные органы, — заявил Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме — Мы не можем допустить, чтобы это происходило с городами”.

Трамп вспомнил Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор и Окленд, штат Калифорния, как возможные места для отправки федеральных сил, отметив, что мэры многих из этих городов являются “либеральными демократами”. Мэр Чикаго Лори Лайтфут нередко критикует Трампа в Twitter.

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Между тем местные власти в Орегоне, а также члены Конгресса призвали Трампа отстранить сотрудников Департамента внутренней безопасности от регулирования ситуации в Портленде.

Трамп высоко оценил их работу.

“Они были там три дня, и они действительно проделали фантастическую работу за очень короткий промежуток времени, без проблем, — сказал Трамп. — Они задерживают много людей и сажают в тюрьму лидеров. Это анархисты”.

На позицию Трампа критически отреагировали в Демократической партии США.

“В Портленде, федеральные офицеры без опознавательных знаков, действуют как тайная полиция, препятствуя протестующим, нарушая их конституционные права — и теперь Трамп хочет использовать эту авторитарную схему для дальнейшего насилия. Мы не можем этого позволить”, — заявила влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен, бывшая кандидат в президенты США.

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На прошлой неделе федеральная власть начала подавлять протесты в Портленде, используя слезоточивый газ и задерживая некоторых активистов без объяснения причин. Несмотря на протесты по поводу этой тактики, представители Министерства внутренней безопасности в понедельник заявили, что не отступят и не станут приносить извинений.

“Они не знают, какие полномочия и ответственность имеет Министерство внутренней безопасности. Мы защищаем более 9 тыс. федеральных зданий по стране. Мы делали это 10 лет назад, задолго до того, как начались эти гражданские беспорядки, и мы будем продолжать это делать. Мне не нужны приглашения от штатов, мэров, губернаторов штатов, чтобы выполнять нашу работу. Мы будем ее выполнять, нравится им наше присутствие или нет. Это наша ответственность”, — заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф.

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Вульф также отметил, что его ведомство стремится работать с местными властями и имеет прекрасные отношения с “большинством местных правоохранителей”.

“К сожалению, некоторые общины хотят плодить это среду, которая способствует такому беззаконию”, — заявил чиновник.