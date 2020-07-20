У Конгресі США вимагають розслідувати застосування сили поліцією під час масових заворушень у Портленді

КИЇВ. 20 липня. УНН. Голови-демократи юридичного комітету, комітетів з внутрішньої безпеки, а також з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США Джерролд Надлер (від штату Нью-Йорк), Бенні Томпсон (від штату Міссісіпі) і Керолін Мелоні (від штату Нью-Йорк) зажадали в неділю провести розслідування використання озброєних співробітників федеральних силових відомств при розгоні заворушень у місті Портленд (штат Орегон) і американській столиці. Про це йдеться в поширеному листі конгресменів, інформує УНН з посиланням також на матеріали видань The Oregonian і The New York Times.