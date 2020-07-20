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У Конгресі США вимагають розслідувати застосування сили поліцією під час масових заворушень у Портленді

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Голови-демократи юридичного комітету, комітетів з внутрішньої безпеки, а також з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США Джерролд Надлер (від штату Нью-Йорк), Бенні Томпсон (від штату Міссісіпі) і Керолін Мелоні (від штату Нью-Йорк) зажадали в неділю провести розслідування використання озброєних співробітників федеральних силових відомств при розгоні заворушень у місті Портленд (штат Орегон) і американській столиці. Про це йдеться в поширеному листі конгресменів, інформує УНН з посиланням також на матеріали видань The Oregonian і The New York Times.

В суботу губернатор штату Орегон Кейт Браун (представляє демократів) зажадала від президента США Дональда Трампа вивести підрозділи федеральних органів влади з міста і припинити затримання учасників акцій протесту в зв’язку зі смертю в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда.

У зв’язку з цим голови комітетів звернулися до генеральних інспекторів Мін’юсту і Міністерства внутрішньої безпеки США Майкла Хоровітца і Джозефу Каффарі. “Повідомлення з Орегона на цьому тижні ясно дають зрозуміти, що таке неправомірне використання ресурсів і співробітників залишається зростаючою загрозою. У зв’язку з цим ми в листі звертаємося до вас з проханням провести розслідування факту використання федеральних правоохоронних органів (міністром юстиції і) генеральним прокурором (Вільямом Барром) і виконуючим обов’язки міністра внутрішньої безпеки Чедом Вулфом з метою припинення діяльності, захищеної першою поправкою (до конституції країни, яка гарантує свободу зібрань), у Вашингтоні (округ Колумбія), Портленді та інших містах по всій території Сполучених Штатів”, — наголошується у листі.

“Правова основа такого застосування сили так і не була пояснена, і, відверто кажучи, зовсім не ясно, чи мають генеральний прокурор і виконуючий обов’язки міністра повноваження в такому ключі задіяти співробітників федеральних правоохоронних органів”, — вважають конгресмени. На їхню думку, Барр “не володіє необмеженими повноваженнями” віддавати розпорядження “тисячам співробітників федеральних правоохоронних органів заарештовувати і затримувати американських громадян, які здійснюють свої права відповідно до першої поправки”. “Виконуючий обов’язки міністра, схоже, покладається на непродумане розпорядження щодо захисту історичних статуй і пам’ятників у якості виправдання для арешту американських громадян під покровом ночі”, — йдеться в листі.

Браун назвала дії озброєних співробітників федеральних силових відомств у Портленді “вторгненням і кричущим зловживанням федеральним урядом своїми владними повноваженнями”. Аналогічну позицію висловив і мер Портленда Тед Вілер. Прокурор Орегона Біллі Вільямс пригрозив провести розслідування обставин появи в місті співробітників федеральних силових відомств у масках, камуфляжі і без розпізнавальних значків.

У неділю Трамп заявив, що федеральна влада “намагається допомогти Портленду, а не нашкодити йому”. “Його керівництво протягом місяців втрачало контроль над анархістами і підбурювачами. Вони впустили момент. Ми повинні захищати федеральну власність і наших людей. Це не просто протестувальники, це серйозна проблема!”, — написав президент у Twitter.

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

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