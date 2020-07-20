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В Конгрессе США требуют расследовать применение силы полицией во время беспорядков в Портленде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Председатели-демократы юридического комитета, комитетов по внутренней безопасности, а также по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк), Бенни Томпсон (от штата Миссисипи) и Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк) потребовали в воскресенье провести расследование использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и американской столице. Об этом говорится в распространенном письме конгрессменов, информирует УНН со ссылкой также на материалы изданий The Oregonian и The New York Times.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

В связи с этим председатели комитетов обратились к генеральным инспекторам Минюста и Министерства внутренней безопасности США Майклу Хоровитцу и Джозефу Каффари. “Сообщения из Орегона на этой неделе ясно дают понять, что такое неправомерное использование ресурсов и сотрудников остается растущей угрозой. В связи с этим мы в письме обращаемся к вам с просьбой провести расследование факта использования федеральных правоохранительных органов (министром юстиции и) генеральным прокурором (Уильямом Барром) и исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Чедом Вулфом в целях пресечения деятельности, защищенной первой поправкой (к конституции страны, которая гарантирует свободу собраний), в Вашингтоне (округ Колумбия), Портленде и других городах по всей территории Соединенных Штатов”, — отмечается в письме.

“Правовая основа такого применения силы так и не была объяснена, и, откровенно говоря, совсем не ясно, имеют ли генеральный прокурор и исполняющий обязанности министра полномочия в таком ключе задействовать сотрудников федеральных правоохранительных органов”, — считают конгрессмены. По их мнению, Барр “не обладает неограниченными полномочиями” отдавать распоряжения “тысячам сотрудников федеральных правоохранительных органов арестовывать и задерживать американских граждан, осуществляющих свои права в соответствии с первой поправкой”. “Исполняющий обязанности министра, похоже, полагается на непродуманное распоряжение по защите исторических статуй и памятников в качестве оправдания для ареста американских граждан под покровом ночи”, — говорится в письме.

Браун назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде “вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями”. Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

В воскресенье Трамп заявил, что федеральные власти “пытаются помочь Портленду, а не навредить ему”. “Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!”, — написал президент в Twitter.

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

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