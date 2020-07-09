Антирасистські протести: мер Нью-Йорка допоміг написати Black Lives Matter біля хмарочоса Трампа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в четвер взяв участь в нанесенні на асфальт написи з головним гаслом руху Black Lives Matter (BLM, з англ. “Життя темношкірих мають значення”) на ділянці П’ятої авеню у хмарочоса Trump Tower. Про це повідомляється на сторінці мера в Twitter, пише УНН.

“Населення нашого міста не просто малює літери на П’ятій авеню. Ми віддані змісту цього послання”, — написав де Блазіо. Він розмістив також фотографії, на яких видно за роботою його, проповідника Ела Шарптона, що є одним з найвідоміших в США борців за права темношкірого населення, і кілька десятків добровольців з валиками на довгих ручках. Напис, виконаний яскраво-жовтою фарбою, покриває приблизно третину проїжджої частини вулиці і добре помітний з вікон Trump Tower.

Ділянка П’ятої авеню між 56-й і 57-ою вулицями на Манхеттені була перекрита у четвер. Президент США Дональд Трамп назвав напис спробою знецінити міський район, відомий шикарними магазинами і найдорожчою нерухомістю. Білл де Блазіо розцінив критику проекту з боку глави держави як прояв расизму.

В Trump Tower висотою 202 метри знаходиться штаб-квартира групи компаній Trump Organization. В цьому ж будинку розташовувався передвиборчий штаб республіканця в 2016 році. На початку червня Білл де Блазіо оголосив, що ділянки вулиць з написом “Життя темношкірих мають значення” з’являться у всіх районах Нью-Йорка.

Our city is not just painting the words on Fifth Avenue. We’re committed to the meaning of the message. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VE6MT80qDI

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 9, 2020

From Fifth Avenue to Fulton Street to Richmond Terrace , NYC has a message for the world: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wtkzCHpURm

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

“There is no America without Black America.”

— @NYCMayor #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSYh7XrLJS

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

Рух BLM приймає діяльну участь в масових протестах, які супроводжувалися заворушеннями і спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його арешті 25 травня задушливий прийом. Всі четверо співробітників поліції, брали участь в затриманні, звільнені, їм пред’явлені звинувачення. У боротьбі з заворушеннями до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводився комендантську годину.

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