Антирасистские протесты: мэр Нью-Йорка помог написать Black Lives Matter у небоскреба Трампа

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг принял участие в нанесении на асфальт надписи с главным лозунгом движения Black Lives Matter (BLM, с англ. “Жизни темнокожих имеют значение”) на участке Пятой авеню у небоскреба Trump Tower. Об этом сообщается на странице мэра в Twitter, пишет УНН.

“Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания”, — написал де Блазио. Он разместил также фотографии, на которых видны за работой он, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, и несколько десятков добровольцев с валиками на длинных ручках. Надпись, выполненная ярко-желтой краской, покрывает примерно треть проезжей части улицы и хорошо видна из окон Trump Tower.

Участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене был перекрыт в четверг. Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма.

В Trump Tower высотой 202 метра находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году. В начале июня Билл де Блазио объявил, что участки улиц с надписью “Жизни темнокожих имеют значение” появятся во всех районах Нью-Йорка.

Our city isn’t just painting the words on Fifth Avenue. We’re committed to the meaning of the message. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VE6MT80qDI

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 9, 2020

From Fifth Avenue to Fulton Street to Richmond Terrace, NYC has a message for the world: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wtkzCHpURm

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

“There is no America without Black America.”

@NYCMayor#BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSYh7XrLJS

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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