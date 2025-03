Антирасистские протесты: мэр Нью-Йорка помог написать Black Lives Matter у небоскреба Трампа

“Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания”, — написал де Блазио. Он разместил также фотографии, на которых видны за работой он, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, и несколько десятков добровольцев с валиками на длинных ручках. Надпись, выполненная ярко-желтой краской, покрывает примерно треть проезжей части улицы и хорошо видна из окон Trump Tower.

Участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене был перекрыт в четверг. Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма.

В Trump Tower высотой 202 метра находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году. В начале июня Билл де Блазио объявил, что участки улиц с надписью “Жизни темнокожих имеют значение” появятся во всех районах Нью-Йорка.

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.