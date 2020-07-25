Протести у США: суд відмовився заборонити застосування в Портленді сил федеральних відомств

За його інформацією, відповідна позовна скарга до федерального окружного суду по округу Орегон була подана раніше генеральним прокурором однойменного штату Еллен Розенблум. Вона наполягала на тому, що суд повинен ввести тимчасову заборону на застосування в місті федеральних сил, пояснюючи це тим, що в результаті їх дій можуть постраждати люди.

Суддя Майкл Мосман відмовився дати хід справі на підставі того, що позивачі в даному випадку не володіють достатніми повноваженнями для того, щоб звертатися до суду від імені жителів штату. За інформацією АP, він вказав, що прокуратура не може представляти інтереси громадян, так як побоювання можливих наслідків затримань в майбутньому не є достатньою підставою для введення заборони на застосування в місті сил федеральних відомств.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може задіяти масштабні активи федеральних правоохоронних органів для боротьби з протестувальниками в містах, де при владі перебувають демократи. Він відзначав, що федеральні сили вже були спрямовані в Портленд і такі ж заходи можуть бути прийняті відносно Чикаго і Нью-Йорка.

Озброєні співробітники федеральних силових відомств були задіяні при розгоні учасників заворушень в Портленді. Представники Демократичної партії в зв’язку з цим виступили з критикою на адресу адміністрації США. Трамп раніше неодноразово заявляв, що губернатори і мери з числа демократів не приймають рішучі заходи для боротьби зі злочинністю.

Масові антирасистські протести і безлади прокотилися по містах США в кінці травня — початку червня після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Поліцейські використовували при його затриманні задушливе захоплення. Всі четверо співробітників-учасників поліцейської операції були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для встановлення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилась комендантська година.