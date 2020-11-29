Протесты в Минске: силовики разогнали части митингующих, в ход пошел газ, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В белорусской столице Минске силовики разогнали часть протестующих, которые стояли с поднятыми руками. Против них использовали газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"Минск. Так выглядел разгон протестующих в Домбровке. На видео - десятки людей в форме... Люди стоят с поднятыми руками, в конце видео в них распыляют газ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в микрорайоне Минска Лошица силовики задерживали людей, одного из них били палкой.
В списке задержанных 29 ноября, который ведет правозащитный центр "Вясна", уже 17 фамилий, почти все - в Минске.
Напомним, с утра воскресенья, 29 ноября, в белорусскую столицу Минск стягивали спецтехнику с водометами, а силовики устанавливали ограждения вокруг стелы в центре города, готовясь к новым протестам.
Напомним, 29 ноября в Беларуси проходит "Марш соседей".