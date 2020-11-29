Протесты в Беларуси: силовики в центре Минска сооружают ограждение, стягивают спецтехнику и водометы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С утра воскресенья, 29 ноября, в белорусскую столицу Минск уже стягивают спецтехнику с водометами, а силовики устанавливают ограждения вокруг стелы, готовясь к новым протестам. Об этом сообщили Telegram-каналы Наша Ніва, Euroradio и Onlinerby, передает УНН.
"Утро воскресенья в Минске уже традиционно начинается со спецтехники в городе... Силовики устанавливают ограждения вокруг стелы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в Минске в колонне с "рубежей" заметили автомобили с флагами.
"Минск. А вот это что-то новенькое. Колонну с "рубежей" и водомета сопровождают гражданские автомобили с красно-зелеными флагами", - указано в сообщении.
Кроме того, появилось видео, на котором в Уручье сторонники Лукашенко приветствовали автозаки, которые ехали в город.
В Минске уже начались проблемы с интернетом, закрыли 5 станций метро.
Напомним, сегодня в Беларуси пройдет "Марш соседей".
По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, тех, кто пострадал или был задержан во время протестов в Беларуси, насчитывается около 30 тысяч.