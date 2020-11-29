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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103464 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108842 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122544 просмотра

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Протесты в Беларуси: силовики в центре Минска сооружают ограждение, стягивают спецтехнику и водометы

Протесты в Беларуси: силовики в центре Минска сооружают ограждение, стягивают спецтехнику и водометы

Киев  •  УНН

 • 35375 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. С утра воскресенья, 29 ноября, в белорусскую столицу Минск уже стягивают спецтехнику с водометами, а силовики устанавливают ограждения вокруг стелы, готовясь к новым протестам. Об этом сообщили Telegram-каналы Наша Ніва, Euroradio и Onlinerby, передает УНН.

"Утро воскресенья в Минске уже традиционно начинается со спецтехники в городе... Силовики устанавливают ограждения вокруг стелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Минске в колонне с "рубежей" заметили автомобили с флагами.

"Минск. А вот это что-то новенькое. Колонну с "рубежей" и водомета сопровождают гражданские автомобили с красно-зелеными флагами", - указано в сообщении.

Кроме того, появилось видео, на котором в Уручье сторонники Лукашенко приветствовали автозаки, которые ехали в город.

В Минске уже начались проблемы с интернетом, закрыли 5 станций метро.

Напомним, сегодня в Беларуси пройдет "Марш соседей".

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, тех, кто пострадал или был задержан во время протестов в Беларуси, насчитывается около 30 тысяч.

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