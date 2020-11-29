Протести у Білорусі: силовики у центрі Мінська споруджують загорожу, стягують спецтехніку і водомети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З ранку неділі, 29 листопада, у білоруську столицю Мінськ вже стягують спецтехніку з водометами, а силовики встановлюють загорожі навколо стели, готуючись до нових протестів. Про це повідомили Telegram-канали Наша Ніва, Euroradio та Onlinerby, передає УНН.
“Ранок неділі у Мінську вже традиційно починається зі спецтехніки у місті… Силовики встановлюють загорожі навколо стели”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також у Мінську у колоні з “рубежів” помітили автомобілі з прапорами.
“Мінськ. А от це щось новеньке. Колону з “рубежів” та водомета супроводжують цивільні автомобілі з червоно-зеленими прапорами”, - вказано у повідомленні.
Окрім того, з’явилося відео, на якому в Уруччі прихильники Лукашенка вітали автозаки, які їхали в місто.
У Мінську вже почалися проблеми з інтернетом, закрили 5 станцій метро.
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі пройде "Марш сусідів".
За словами лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської, тих, хто постраждав чи був затриманий під час протестів у Білорусі, нараховується близько 30 тисяч.