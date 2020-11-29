Протести у Мінську: силовики вдалися до розгону частини мітингарів, у хід пішов газ, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У білоруській столиці Мінську силовики розігнали частину протестувальників, які стояли з піднятими руками. Проти них використовували газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.
"Мінськ. Так виглядав розгін протестувальників в Домбровці. На відео - десятки людей в формі... Люди стоять з піднятими руками, в кінці відео в них розпилюють газ", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в мікрорайоні Мінська Лошіца силовики затримували людей, одного з них били палицею.
У списку затриманих 29 листопада, який веде правозахисний центр "Вясна", уже 17 прізвищ, майже всі - у Мінську.
Нагадаємо, з ранку неділі, 29 листопада, в білоруську столицю Мінськ стягували спецтехніку з водометами, а силовики встановлювали огорожі навколо стели у центрі міста, готуючись до нових протестів.
Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі проходить "Марш сусідів".