Протести у Мінську: силовики вдалися до розгону частини мітингарів, у хід пішов газ, є затримані

"Мінськ. Так виглядав розгін протестувальників в Домбровці. На відео - десятки людей в формі... Люди стоять з піднятими руками, в кінці відео в них розпилюють газ", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в мікрорайоні Мінська Лошіца силовики затримували людей, одного з них били палицею.

У списку затриманих 29 листопада, який веде правозахисний центр "Вясна", уже 17 прізвищ, майже всі - у Мінську.

Нагадаємо, з ранку неділі, 29 листопада, в білоруську столицю Мінськ стягували спецтехніку з водометами, а силовики встановлювали огорожі навколо стели у центрі міста, готуючись до нових протестів.

Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі проходить "Марш сусідів".