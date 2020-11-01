Протесты в Беларуси: уже более 30 задержанных, в Минске силовики применили оружие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время воскресных акций протеста в Беларуси есть уже более 30 задержанных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".

"По состоянию на 16:00 (по местному времени - ред.) в списке задержанных находится более 30 имен", - указали правозащитники.

Также указано, что пресс-служба минской милиции в комментарии СМИ указала, что правоохранители стреляли в воздух для прекращения нарушения закона.

Кроме этого, очевидец сообщил о взрыве светошумовой гранаты на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника.

Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционны. 1 ноября "Марш против террора" в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.

В белорусской столице Минске сразу после начала движения "Марша против террора" начались задержания силовиками.

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