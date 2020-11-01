Протести у Білорусі: вже понад 30 затриманих, у Мінську силовики застосували зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час недільних акцій протесту у Білорусі є вже понад 30 затриманих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".
"Станом на 16:00 (за місцевим часом - ред.) у списку затриманих перебуває понад 30 імен", - вказали правозахисники.
Також вказано, що пресслужба мінської міліції у коментарі ЗМІ вказала, що правоохоронці стріляли в повітря для припинення порушення закону.
Окрім цього, очевидець повідомив про вибух світлошумової гранати на перехресті Логойського тракту і вулиці Гамарника.
Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада "Марш проти терору" в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.
У білоруській столиці Мінську відразу після початку руху "Маршу проти терору" почалися затримання силовиками.