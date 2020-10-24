Протесты в Беларуси: задержанные на "женском марше" и новое обращение Тихановской

"В Минске в субботу проходит "женский марш". Его участницы с плакатами, флагами и красно-белыми зонтиками идут по проспекту Независимости... В акции участвуют около двух сотен человек. Следом за колонной едут бусики с силовиками. По словам читателей, возле площади Победы задержали одну девушку с красно-белым зонтиком. Она шла не в колонне, а отдельно”, - сообщили в СМИ.

Позже сообщалось, что участницы двигались к площади Якуба Коласа, а на бульваре Мулявина находилось около 10−15 бусов, ГАИ и автозак. Они дошли до Академии наук, а машины приветствовали их гудками.

Также отмечается что марши в поддержку белорусов прошли в Берлине, Токио и Киеве.

"Правозащитники сообщают минимум о десяти задержанных во время сегодняшнего женского марша в столице", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сегодня Светлана Тихановская обратилась к религиозным сообществам Беларуси и их лидерам.

"Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду. И я знаю, что вы продолжаете это делать. Но режим ответил вам репрессиями. Двое католических священников — Эдуард Синкевич и Александр Федотов — были арестованы в Барановичах сразу после выборов. Православный священник Владимир Дробышевский из Гомеля, отец шестерых детей, был арестован и провел в заключении 25 суток", - сказала Тихановская.

Она отметила, что также в Волковыске православный священник Александр Богдан дважды подвергался суду, а многих участников молебня за Беларусь в православном храме после молитвы увезли в милицию.

"Наконец, католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич вот уже почти два месяца не может вернуться на родину. Несмотря на это, вы продолжаете говорить о мире, основанном на справедливости. Я обращаюсь к религиозным лидерам и религиозным сообществам со словами благодарности. Я благодарю вас за вашу солидарность с народом, который хочет остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов. Поддержка Церквей сейчас важна как никогда. Настоящая демократия уважает веру и голос каждого. Пусть же этот голос и впредь не умолкает, а звучит все более отчетливо — и будет услышан”, - добавила Тихановская.

Напомним, Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом.