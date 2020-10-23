Тихановська поблагодарила украинцев за солидарность с беларусским народом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с беларусским народом, который сейчас выражает несогласие действующей власти. Об этом политик заявила в видеообращении в рамках Киевского форума, передает корреспондент УНН.
“Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации в отношении Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов”, — сказала политик.
Она отметила, что в частности ощущение несогласия вдохновило украинскую революцию, так же было и в случае Беларуси. Тихановская подчеркнула, что белорусов вдохновила готовность народа Украины “бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою Родину”.
“Таким самом образом, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в международно признанных границах, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию, за нашу и вашу свободу”, — подчеркнула она.
Напомним, ранее Тихановська заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые пройдут в нашей стране 25 октября.