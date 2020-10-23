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Тіхановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом

Тіхановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом

Київ • УНН

 • 21981 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом, який наразі висловлює незгоду діючій владі. Про це політик заявила у відеозверненні в рамках Київського безпекового форуму, передає корреспондент УНН.

“Я захоплююсь духом солідарності, який можна почути від України і української нації щодо Білорусі. Дякую, наші дорогі браття і сестри, за підтримку наших мирних протестів”, — сказала політик.

Вона зазначила, що зокрема відчуття незгоди надихнуло українську революцію, так само було і у випадку Білорусі. Тіхановська підкреслила, що білорусів надихнула готовність народу України “боротись за свою гідність, за національну свободу, за свої права і свою Батьківщину”.

“Таким самом чином, як ви боретесь за територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах, ми боремось за Білорусь і за незалежну націю, за вашу і нашу свободу”, — підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які пройдуть у нашій країні 25 жовтня.

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