Тіхановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом

“Я захоплююсь духом солідарності, який можна почути від України і української нації щодо Білорусі. Дякую, наші дорогі браття і сестри, за підтримку наших мирних протестів”, — сказала політик.

Вона зазначила, що зокрема відчуття незгоди надихнуло українську революцію, так само було і у випадку Білорусі. Тіхановська підкреслила, що білорусів надихнула готовність народу України “боротись за свою гідність, за національну свободу, за свої права і свою Батьківщину”.

“Таким самом чином, як ви боретесь за територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах, ми боремось за Білорусь і за незалежну націю, за вашу і нашу свободу”, — підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які пройдуть у нашій країні 25 жовтня.