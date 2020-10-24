Протести у Білорусі: затримані на "жіночому марші" та нове звернення Тіхановської

"У Мінську в суботу проходить "жіночий марш". Його учасниці з плакатами, прапорами та червоно-білими парасольками йдуть по проспекту Незалежності... В акції беруть участь близько двох сотень людей. Слідом за колоною їдуть бусики з силовиками. За словами читачів, біля площі Перемоги затримали одну дівчину з червоно-білою парасолькою. Вона йшла не у колоні, а окремо", - повідомили у ЗМІ.

Пізніше повідомлялося, що учасниці рухалися до площі Якуба Коласа, а на бульварі Мулявіна знаходилося близько 10-15 бусів, ДАІ та автозак. Вони дійшли до Академії наук, а машини вітали їх сигналами.

Також наголошується що марші на підтримку білорусів пройшли у Берліні, Токіо та Києві.

"Правозахисники повідомляють мінімум про десять затриманих під час сьогоднішнього "жіночого маршу" у столиці", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні Світлана Тіхановська звернулася до релігійних спільнот Білорусі та їх лідерів.

"Я знаю, що священики, пастори та віруючі різних конфесій виходили на акції солідарності проти насильства і беззаконня, відкривали двері церков і костелів, щоб укрити мирних протестуючих, дзвонили у дзвони, чергували біля в'язниць, відвідували побитих у лікарнях і молилися за мир і правду. І я знаю, що ви продовжуєте це робити. Але режим відповів вам репресіями. Двоє католицьких священиків - Едуард Сінкевич і Олександр Федотов - були арештовані у Барановичах відразу після виборів. Православний священик Володимир Дробишевський з Гомеля, батько шістьох дітей, був заарештований і провів в ув'язненні 25 діб", - сказала Тіхановська.

Вона зазначила, що також у Волковиську православний священик Олександр Богдан двічі піддавався суду, а багатьох учасників молебню за Білорусь у православному храмі після молитви відвезли у міліцію.

"Нарешті, католицький архієпископ Тадеуш Кондрусевич ось уже майже два місяці не може повернутися на батьківщину. Незважаючи на це, ви продовжуєте говорити про мир, заснований на справедливості. Я звертаюся до релігійних лідерів і релігійних спільнот зі словами подяки. Я дякую вам за вашу солідарність з народом, який хоче зупинити насильство, звільнити в'язнів совісті і домогтися чесних виборів. Підтримка церков зараз важлива як ніколи. Справжня демократія поважає віру і голос кожного. Нехай же цей голос і надалі не замовкає, а звучить все більш чітко - і буде почутий", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, Тіхановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом.