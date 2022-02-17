Протесты ФОПов под Радой: в полицию доставили пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Из-за столкновений под стенами Верховной Рады между участниками акции протеста ФОПами и правоохранителями в районное управление полиции доставили пятерых мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Как сообщили, во время протеста часть граждан вышла на улицу Грушевского и препятствовала движению транспортных средств.
На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, поэтому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные протестующие устроили потасовку.
Цитата
"В настоящее время в районное управление полиции доставили пятерых мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что сейчас акция у ВР еще продолжается. Полицейские призывают участников придерживаться установленных правил поведения и заявленного мирного формата мероприятия.
Дополнение
Во время протестов ФОПов под стенами Верховной Рады сегодня состоялись стычки между участниками акции и правоохранителями.
Люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Контекст
С 1 января 2022 года кассовые аппараты для Фопов некоторых групп стали обязательными.
Представители ФОП запланировали акцию протеста под ВР из-за таких правил о применении РРО. 25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. В тот же день участники акции протеста ФОП пытались прорваться к Верховной Раде. Потом начались стычки.
После этого в ВР заговорили о разработке нового законопроекта, чтобы урегулировать спорный вопрос. В новом законопроекте со снятием штрафов с ФОПов за неустановление кассовых аппаратов (РРО) предложили до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкций.
Голосование в ВР должно было состояться 1 февраля. Однако вопрос сняли из-за "заполитизированности", говорил председатель ВР.