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Поліція відкрила ще одну справу після акції ФОПів з сутичками під Радою

Поліція відкрила ще одну справу після акції ФОПів з сутичками під Радою

Київ • УНН

 • 15429 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Поліція відкрила третє кримінальне провадження щодо подій на акції руху "SaveФОП", яка супроводжувалася сутичками під будівлею Верховної Ради у вівторок. Загалом вчора затримали 63 учасники акції, але потім відпустили. Інформація щодо смерті одного з учасників акції біля парламенту не відповідає дійсності, повідомили у МВС, пише УНН.

Цитата:

"Події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста. У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасники акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили", - повідомили у відомстві.

Деталі

Правоохоронці вказали, що під час заходу учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВР. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети.

На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Тож, аби припинити правопорушення, правоохоронці відтіснили учасників акції і найбільш активних доставили до управління поліції, зазначили у МВС.

У результаті сутички 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, у тому числі переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей. Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

"Окрім того, на сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду. Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", - повідомили у МВС.

Після сутички до Печерського управління поліції доставили 63 активних учасники сутички біля ВРУ. Правоохоронці встановили їх анкетні дані, а відтак з’ясували, що 38 їх них є фізичними особами-підприємцями, ще п’ятеро – були ФОПами, однак припинили діяльність, інші особи не є підприємцями. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність, вказали у МВС.

За фактами подій біля Верховної Ради слідчі спочатку розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Окрім того, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.

Контекст

25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

Учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Поліцейські спочатку склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.

Потім сталися сутички.

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