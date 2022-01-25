Учасники акції протесту ФОПів спробували прорватися до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради, передає УНН.
Деталі
У Києві учасники акції протесту ФОПів спробували прорватися до Верховної Ради. Правоохоронці стримали штурм. Наразі штовханина ще триває.
Протестувальників намгаються відтіснити з площі Конституції.
Доповнення
Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.
Раніше повідомлялося, що через протест представників ФОПів під стінами парламенту у центрі міста обмежено рух транспорту.
Як інформувала патрульна поліція Києва, рух було обмежено у зв'язку з проведенням масового заходу на наступних вулицях:
вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка)
вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської)
вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).
Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул.
Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.
Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.