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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Акція ФОПів під Радою: на двох людей склали адмінпротоколи за "провокування конфлікту у натовпі"

Акція ФОПів під Радою: на двох людей склали адмінпротоколи за "провокування конфлікту у натовпі"

Київ • УНН

 • 17772 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію поліції Києва.

Цитата:

“Під час проведення заходів двоє учасників провокували конфлікт у натовпі, поводили себе агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та чинили опір поліцейським. За злісну непокору законній вимозі працівників поліції на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що через протест представників ФОПів під стінами парламенту у центрі міста обмежено рух транспорту. Як інформувала патрульна поліція Києва, рух було обмежено у зв'язку з проведенням масового заходу на наступних вулицях:

  • вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка)
  • вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської)
  • вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул.

Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.

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