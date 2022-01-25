Через протест ФОПів рух Хрещатиком частково перекритий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Через протест представників ФОПів, якій заплановано провести сьогодні під стінами парламенту, рух Хрещатиком у столиці частково перекритий, передає кореспондент УНН.
Деталі
Наразі колона мітингарів рухається центром міста – через Хрещатик та Європейську площу до стін Верховної Ради. Через це патрульна поліція тимчасово перекрила рух Хрещатиком у бік Європейської площі. Станом на 9.25 рух обмежено.
Правоохоронці посилили охорону в урядовому кварталі.
Контекст
Сьогодні ВР збирається на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул.
Представники ФОП планують провести акцію протесту черех ухвалені раніше правила про застосування РРО.
Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО – адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.