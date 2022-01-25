Звернення до світової спільноти через дії Росії та перевірка діяльності Омбудсмена: порядок денний ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховна Рада планує ухвалити звернення парламенту до міжнародних парламентів, урядів та організацій про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний ВР.
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На порядку денному нардепів сьогодні стоїть проект постанови "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України" (№6543).
Також сьогодні парламентарі планують розглянути проекти постанов, які блокують можливість підписання президентом ухвалених законів "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління" (№ 5572) та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" (№6055).
Крім того, у порядку денному вказана пропозиція створення Тимчасової спеціальну комісію з питань перевірки можливих фактів порушення в діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – нагадаємо, наразі посаду Омбудсмена обіймає Людмила Денісова.
У повторному першому читанні пропонуються законопроект "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) та альтернативні до нього.
У другому читанні планується розгляд проектів "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (№6084), "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні" (№3415), "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення" (№5490).
Також до порядку включені законопроекти, що стосуються оподаткування посилок з-за кордону вартість до 150 євро.
Засідання ВР має розпочатися о 10 годині.
Раніше стало відомо, що під стінами парламенту планують акцію протесту представники ФОПів, невдоволені новими податковими нормами.