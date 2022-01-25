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15 марта, 19:03 • 107629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145804 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125096 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118501 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105689 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101879 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94716 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125352 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники акции протеста ФОПов попытались прорваться в Раду

Участники акции протеста ФОПов попытались прорваться в Раду

Киев • УНН

 • 30087 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Участники акции протеста ФОПов пытались прорваться к Верховной Раде, передает УНН.

Детали

В Киеве участники акции протеста ФОПов попытались прорваться к Верховной Раде. Правоохранители сдержали штурм. Сейчас толкотня еще продолжается.

Протестующих пытаются оттеснить с площади Конституции.

Дополнение

Полицейские составили на двух людей админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста ФОПов в Киеве.

Ранее сообщалось, что из-за протеста представителей ФОПов под стенами парламента в центре города ограничено движение транспорта.

Как информировала патрульная полиция Киева, движение было ограничено в связи с проведением массового мероприятия на следующих улицах:

улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка)
улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.

Представители ФОПов запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.

Украинские Национальные Новости

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