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Полиция открыла еще одно дело после акции "ФОПов" со столкновениями под Радой

Полиция открыла еще одно дело после акции "ФОПов" со столкновениями под Радой

Киев • УНН

 • 15429 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Полиция открыла третье уголовное производство по событиям на акции движения "SaveФОП", которая сопровождалась столкновениями под зданием Верховной Рады во вторник. Всего вчера задержали 63 участника акции, но потом отпустили. Информация о смерти одного из участников акции возле парламента не соответствует действительности, сообщили в МВД, пишет УНН.

Цитата:

"События под украинским парламентом квалифицированы как хулиганство, угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа и препятствование профессиональной деятельности журналиста. В результате нарушения общественного порядка в управление полиции доставили 63 участника акции, 38 из которых являются физическими лицами-предпринимателями. Полицейские установили их анкетные данные и отпустили", - сообщили в ведомстве.

Детали

Правоохранители указали, что во время мероприятия участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских и попасть на территорию ВР. При этом, как сообщается, они устроили стычку, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы.

На требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали. Поэтому, чтобы пресечь правонарушения, правоохранители оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции, отметили в МВД.

В результате стычки 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Также из службы 103 поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями трех участников акции. По информации врачей, у одной женщины, которая находилась в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

"Кроме того, на странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - сообщили в МВД.

После стычки в Печерское управление полиции доставили 63 активных участника стычки у ВР. Правоохранители установили их анкетные данные, а затем выяснили, что 38 их них являются физическими лицами-предпринимателями, еще пятеро - были ФЛП, однако прекратили деятельность, другие лица не являются предпринимателями. В ходе расследования действиям этих лиц будет предоставлена правовая оценка, а затем они будут нести административную или уголовную ответственность, указали в МВД.

По фактам событий возле Верховной Рады следователи сначала начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме того, вечером в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мариинского парка участники акции окружили съемочную группу центрального телеканала, толкали журналистку, вырывали микрофон и препятствовали проведению прямого эфира. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.

Контекст

25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. Представители "ФОПов" запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться к Верховной Раде. Полицейские сначала составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста "ФОПов" в Киеве.

Затем произошли стычки.

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