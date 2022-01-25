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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Протести ФОПів під Радою: травмовано 3 активістів та 18 поліцейських, відкрито дві справи

Протести ФОПів під Радою: травмовано 3 активістів та 18 поліцейських, відкрито дві справи

Київ • УНН

 • 25927 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Під час протестів ФОПів під стінами Верховної Ради, які переросли у сутички, 18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Як повідомили у столичній поліції, за фактом сутичок відкрито дві справи, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у столичній поліції, під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ та вчинили штовханину. На неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх.

"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Учасників, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців та вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Окрім того правоохоронці спростували інформацію про те, що один із мітингувальників помер.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Цитата

"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії", - повідомили у столичній поліції.

Контекст

Раніше сьогодні учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради.

Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.

Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

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