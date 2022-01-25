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Протесты ФОПов под Радой: травмированы 3 активистов и 18 полицейских, открыто два дела

Протесты ФОПов под Радой: травмированы 3 активистов и 18 полицейских, открыто два дела

Киев • УНН

 • 25927 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Во время протестов ФОПов под стенами Верховной Рады, которые переросли в столкновения, 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как сообщили в столичной полиции, по факту столкновений открыто два дела, передает УНН.

Детали

Как сообщили в столичной полиции, во время мероприятия между митингующими и правоохранителями возникли столкновения из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили потасовку. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, поэтому чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их.

"18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Участников, которые оказывали сопротивление законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того правоохранители опровергли информацию о том, что один из митингующих скончался.

"Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Цитата

"По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - Хулиганство, и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия", - сообщили в столичной полиции.

Контекст

Ранее сегодня участники акции протеста ФОЛов пытались прорваться к Верховной Раде.

Полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста ФОПов в Киеве.

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. Представители ФОП запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

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