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Протести ФОПів під Радою: в поліцію доправили п’ятьох осіб

Протести ФОПів під Радою: в поліцію доправили п’ятьох осіб

Київ • УНН

 • 12360 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Через сутички під стінами Верховної Ради між учасниками акції протесту ФОПами та правоохоронцями до районного управління поліції доправили п’ятьох чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Як повідомили, під час протесту частина громадян вийшла на вулицю Грушевського і перешкоджала руху транспортних засобів.

На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, тому поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні протестувальники влаштували штовханину.

Цитата

"На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначили, що наразі акція біля ВР ще триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.

Доповнення

Під час протестів ФОПів під стінами Верховної Ради сьогодні відбулися сутички між учасниками акції та правоохоронцями.

Люди виступають проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Контекст

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.

Представники ФОП запланували акцію протесту під ВР через такі правила про застосування РРО. 25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Того самого дня учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.

Після цього у ВР заговорили про розроблення нового законопроекту, щоб врегулювати спірне питання. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО) запропонували до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції.

Голосування у ВР мало відбутися 1 лютого. Однак питання зняли через "заполітизованість", казав голова ВР.

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