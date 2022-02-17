Протести ФОПів під Радою: сталися сутички з правоохоронцями

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54521 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 89615 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 99153 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 127032 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 134161 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116015 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134098 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167749 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179448 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215626 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208654 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282659 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 75067 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52223 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71018 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282659 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208654 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 304150 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422619 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 673791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20245 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71018 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102686 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139899 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164553 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Протести ФОПів під Радою: сталися сутички з правоохоронцями

Протести ФОПів під Радою: сталися сутички з правоохоронцями

Київ • УНН

 • 17864 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час протестів ФОПів під стінами Верховної Ради почалися сутички між учасниками акції та правоохоронцями, передає кореспондент УНН.

Деталі

Під Верховною Радою правоохоронці намагаються розблокувати рух по проїжджій частині, тому почали відтісняти людей. У результаті між правоохоронцями та учасниками акції почалися сутички. У хід пішли зеленка та яйця.

Доповнення

Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Контекст

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.

Представники ФОП запланували акцію протесту під ВР через такі правила про застосування РРО. 25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. У той же день учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.

Після цього у ВР заговорили про розробку нового законопроекту, аби врегулювати спірне питання. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), пропонувалося до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Голосування у ВР мало відбутися 1 лютого. Однак, питання зняли, через "заполітизованість", казав голова ВР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70