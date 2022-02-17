Протести ФОПів під Радою: сталися сутички з правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час протестів ФОПів під стінами Верховної Ради почалися сутички між учасниками акції та правоохоронцями, передає кореспондент УНН.
Деталі
Під Верховною Радою правоохоронці намагаються розблокувати рух по проїжджій частині, тому почали відтісняти людей. У результаті між правоохоронцями та учасниками акції почалися сутички. У хід пішли зеленка та яйця.
Доповнення
Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.
Контекст
З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.
Представники ФОП запланували акцію протесту під ВР через такі правила про застосування РРО. 25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. У той же день учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.
Після цього у ВР заговорили про розробку нового законопроекту, аби врегулювати спірне питання. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), пропонувалося до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Голосування у ВР мало відбутися 1 лютого. Однак, питання зняли, через "заполітизованість", казав голова ВР.