Протесты "ФОПов" под Радой: произошли столкновения с правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Во время протестов "ФОПов" под стенами Верховной Рады начались столкновения между участниками акции и правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Детали
Под Верховной Радой правоохранители пытаются разблокировать движение по проезжей части, поэтому начали оттеснять людей. В результате между правоохранителями и участниками акции начались столкновения. В ход пошли зеленка и яйца.
Дополнение
Люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Контекст
С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП ("ФОПов") некоторых групп стали обязательными.
Представители "ФОПов" запланировали акцию протеста под ВР из-за таких правил о применении РРО. 25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. В тот же день участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться к Верховной Раде. Потом начались стычки.
После этого в ВР заговорили о разработке нового законопроекта, чтобы урегулировать спорный вопрос. В новом законопроекте со снятием штрафов с ФЛП за неустановления кассовых аппаратов (РРО) предлагалось до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Голосование в ВР должно было состояться 1 февраля. Однако, вопрос сняли, из-за "заполитизированности", говорил председатель ВР.