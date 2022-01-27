Новий гучний закон про ФОПів та РРО: у профільному комітеті поділилися подробицями

КИЇВ. 27 січня. УНН. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), який вже пішов на реєстрацію у Верховній Раді, пропонується до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Про це повідомив у четвер народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, оприлюднивши, що пропонується змінити, пише УНН.