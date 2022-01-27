Новий гучний закон про ФОПів та РРО: у профільному комітеті поділилися подробицями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), який вже пішов на реєстрацію у Верховній Раді, пропонується до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Про це повідомив у четвер народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, оприлюднивши, що пропонується змінити, пише УНН.
Цитата:
"Новий гучний закон про ФОПів та РРО: з 1 січня до 1 лютого штрафи за незастосування РРО скасовуються; усім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижено у 10 разів", - повідомив Железняк у Telegram.
Зі слів нардепа, "текст пішов на реєстрацію".
"Голосування планується 1 лютого 2022 року – в єдиний пленарний день наступного тижня", - додав депутат.
Доповнення
25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО. Учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.
З даними МВС, події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста. У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасники акції, 38 із яких є ФОПами. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили.
Інформація щодо смерті одного з учасників акції біля парламенту не відповідає дійсності, повідомили у МВС.
У результаті сутички 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, як і 3 учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.
Контекст
З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.