Новый нашумевший закон о "ФОПах" и РРО: в профильном комитете поделились подробностями

КИЕВ. 27 января. УНН. В новом законопроекте со снятием штрафов с ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО), который уже ушел на регистрацию в Верховной Раде, предлагается до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Об этом сообщил в четверг нарожний депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, обнародовав, что предлагается изменить, пишет УНН.