Питання зняте: нардепи передумали завтра розглядати законопроект про ФОПів та РРО

Цитата:

"На скільки я чув на Погоджувальній раді, це питання зняте", - відповів Стефанчук на запитання, чи правда, що завтра не планується розгляд жодних законопроектів щодо РРО.

Деталі

Він вважає, що законопроект, пов'язаний з відстрочкою штрафів за невстановлення РРО для добросовісних ФОПів, "був заполітизований з боку деяких політичних сил".

"І тому, наскільки я поінформований, було вирішено, що відповідна правка просто буде внесена до якогось законопроекту, який буде подаватися до другого читання, і це питання буде вирішено. Та обіцянка, яка була надана - всі добросовісні будуть підтримані. Просто ми зараз шукаємо форму", - додав голова ВР.

Контекст

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.

Представники ФОП запланували акцію протесту під ВР через ухвалені раніше правила про застосування РРО. 25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. У той же день учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.

Після цього у ВР заговорили про розробку нового законопроекту, аби врегулювати спірне питання. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), пропонувалося до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Голосування у ВР мало відбутися 1 лютого.