Прошла тяжелый путь обороны Мариуполя: из российского плена освободили боевого медика

Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ

Безуглая о скандальной шутке "Квартала 95": какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу не было, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости.