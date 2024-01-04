Пройшла важкий шлях оборони Маріуполя: з російського полону визволили бойову медикиню

Україні вдалось визволити з російського полону бойову медикиню зі складу 36 ОБрМП Галину Федишин, передає УНН.

"Вдома Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, що була в полоні! Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон…", - повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський

За даними Генштабу, перебуваючи у неволі, Федишин принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

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