Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору

В суд передали дело против инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого произошло проседание здания детсада в Шевченковском районе столицы. Об этом говорится в заявлении Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

В ведомстве напомнили, что в конце декабря 2023 года просела часть стены здания детского сада на ул. Дорогожицкой в Шевченковском районе Киева.

Следователи выяснили, что в детском учреждении продолжались работы по ремонту сооружений гражданской защиты, хотя согласно документам эти работы уже были завершены и оплачены.

В прокуратуре говорят, что в конце 2023 года подрядчиком и инженером по техническому надзору подписаны акты приема-передачи выполненных работ, в которые подрядчиком внесены недостоверные сведения относительно их реального выполнения на сумму более 1,4 млн грн, чем завышена стоимость работ на сумму более 760 тыс. грн.

В столичном садике просела часть стены: открыто производство

Однако инженер по технадзору не выезжал на строительство, чтобы проверить реальное состояние выполнения работ.

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено обвинительное заключение по факту служебной халатности при осуществлении технического надзора по капитальному ремонту сооружений гражданской защиты в дошкольных учебных заведениях Шевченковского района г. Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Дополнение

Отмечается, что для установления причин деформации здания детского сада, где произошло проседание, и стоимости его восстановления назначена строительно-техническая экспертиза.

По ее результатам будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА, а также подрядчика.

Напомним

В киевской городской прокуратуре заявили, что проседание здания детсада в Шевченковском районе произошло во время ремонта укрытия.