В столичном садике просела часть стены: открыто производство

В одном из садиков Шевченковского района Киева произошла авария. Предварительно, просела часть стены здания. По факту аварии открыто производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГВА.

В одном из дошкольных учебных заведений Шевченковского района произошла авария. По предварительной информации, просела часть стены здания садика - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Сейчас идет обследование заведения специалистами чтобы установить масштабы повреждений и спланировать сроки восстановления.

По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие, вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли и привести к таким последствиям. Но окончательно, причины, которые привели к аварии, выяснят следователи районного управления полиции, уже открыто соответствующее производство - отмечают в КГВА.

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